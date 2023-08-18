В Татарстане перевозчика подозревают в уклонении от уплаты налогов

Противоправная деятельность была установлена в ходе проверок сотрудниками правоохранительных органов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане транспортную компанию «Казаньавтотранс» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Эта сумма составила в размере 173,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Противоправная деятельность была установлена в ходе проверок сотрудниками правоохранительных органов. Согласно информации следственного управления СКР по региону, в 2018-2021 годах руководство организации вносило в налоговые декларации и документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с восьми контрагентами. Речь идет об уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства «Казаньавтотранса» по статье «Уклонение от уплаты налогов». Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, супруги из Казани смогли обмануть интернет-магазин на 23 миллиона рублей.

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