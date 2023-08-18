В настоящее время на территории республики обитает 70 медведей. Фото: Иван Макеев

Из Красной книги Татарстана могут исключить бурого медведя. Благодаря этому появится возможность отстреливать животных, представляющих угрозу людям. Об этом на заседании сообщил начальник управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков.

По словам Чиспиякова, в настоящее время на территории республики обитает 70 медведей. Учитывая увеличивающийся рост их численности, густенаселенность лесов и опасность для жизни граждан было принято подобное решение.

Как отметил спикер, в результате исключения у региона появится возможность принимать оперативные меры по предотвращению угрозы жизни населения.

Напомним, в Татарстане обсуждают возможность разведения зубров.

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