Идею о строительстве мечети в Иннополисе поддержал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

В Иннополисе появится новая мечеть «Мосафир». Ее зарегистрировали 3 июля на имя имама-хатыба Камиля Бикмухаметова, сообщает ДУМ Татарстана.

Мечеть будет расположена на улице Спортивной. Имам-хатыйбу предстоит организовать деятельность прихода и строительные работы. Однако проект объекта пока не разработан.

Кроме того, митрополит региона Феофан заявил, что в таком месте нужны и мечеть, и церковь. Эти объекты будут расположены рядом на территории четырех гектаров.

Отметим, идею о строительстве мечети в Иннополисе поддержал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Работы по ее возведению начнут в 2023 году. Она будет рассчитана на 1000 человек.

Напомним, проект планировки территории под строительство Соборной мечети обошелся Татарстану в 12,8 миллиона рублей.

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