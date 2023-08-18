Минниханов сообщил о субсидировании речного рейса из Казани в Ульяновск

18 августа из Казани в Ульяновск отправился тестовый рейс. Фото: rais.tatarstan.ru

Из Казани в Ульяновск запустят субсидированный речной рейс. Об этом во время рабочего визита в Ульяновскую область сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, республика и Ульяновская область должны поддерживать связь как регионы, близкие по территории и интересам. Новый речной рейс поспособствует этому.

Отметим, 18 августа из Казани в Ульяновск отправился тестовый рейс. Пассажиров ждал новый «Метеор - 2020», рассчитанный на 120 человек.

Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов Казань на летний сезон 2023.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram