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НовостиОбщество18 августа 2023 12:15

Минниханов сообщил о субсидировании речного рейса из Казани в Ульяновск

Это поможет поддерживать связь между столицами двух регионов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
18 августа из Казани в Ульяновск отправился тестовый рейс. Фото: rais.tatarstan.ru

18 августа из Казани в Ульяновск отправился тестовый рейс. Фото: rais.tatarstan.ru

Из Казани в Ульяновск запустят субсидированный речной рейс. Об этом во время рабочего визита в Ульяновскую область сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, республика и Ульяновская область должны поддерживать связь как регионы, близкие по территории и интересам. Новый речной рейс поспособствует этому.

Отметим, 18 августа из Казани в Ульяновск отправился тестовый рейс. Пассажиров ждал новый «Метеор - 2020», рассчитанный на 120 человек.

Напомним, ранее мы опубликовали расписание самолетов Казань на летний сезон 2023.

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