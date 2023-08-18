Аэропорт Казани побил исторический рекорд по обслуживанию пассажиров

Всего с начала 2023 года было обслужено около 3 миллионов 190 тысяч пассажиров Фото: Алина НИЗАМОВА

Для аэропорта Казани 16 августа стал историческим днем. За сутки главная воздушная гавань Татарстана обслужила более 21 297 пассажиров, что для нее стало новым рекордом. Это 147 вылетов и прилетов, в том числе 43 международных рейса. Отрадно, то что рекорд был установлен в преддверии Дня воздушного флота России, который отмечается в это воскресенье, 20 августа.

«Всего с начала 2023 года было обслужено около 3 миллионов 190 тысяч пассажиров, что на 41% больше чем за такой же период прошлого года», - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казани.

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