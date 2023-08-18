Татарстан занял первое место в России по объему льготного кредитования МСП

Основное количество одобренных заявок получили представители малого и микробизнеса. Фото: Даниил ОПАРИН

Татарстан занял первое место в России по объему льготного инвестиционного кредитования МСП. С начала 2023 года этот показатель достиг 6,2 миллиарда рублей, сообщает Минэкономразвития России.

Второе место заняла Москва. Там объем инвесткредитование МСП составил 6,1 миллиарда рублей. На третьей строчке расположилась Новосибирская область (4,8 млрд рублей), на четвертой - Свердловская область (4,7 млрд рублей) и на пятой - Пермский край (3,6 млрд рублей).

При этом основное количество одобренных заявок получили представители малого и микробизнеса. На них пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 миллиардов рублей.

Отметим, всего по стране инвесткредитование одобрены 658 субъектам МСП на сумму 79,4 миллиарда рублей. Оно реализуется с 2022 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, Рустам Минниханов назвал задачи по созданию условий для инвесторов в Татарстане.

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