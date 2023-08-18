В Татарстане за неделю подорожали свинина и колбаса

Цена на свинину подорожала на 3,8% - до 287,8 рубля за килограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за неделю, с 7 по 13 августа, подорожали свинина, колбаса и мясо кур. Советующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

Цена на свинину в среднем выросла на 3,8% - до 287,8 рубля за килограмм. На 2,7% стала дороже вареная колбаса. Теперь ее татарстанцы смогут приобрести за 393,7 рубля за килограмм. Мясо кур выросло в цене на 2,5%, подсолнечное масло - на 2,4%.

При этом стоимость моркови снизилась на 13% - до 53,9 рубля. Также снижение цен зафиксировано на картофель (12,8%), огурцы (12,1%). Незначительно подешевели сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, творог и сыры.

Напомним, за год жилье на вторичном рынке Казани подешевело на 1,43%.

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