В Казани из-за оборванного провода загорелся троллейбус, движение остановлено

Водитель и кондуктор потушили огонь, никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту пятницу, 18 августа, в Казани на улице Глушко произошел обрыв контактного провода, он упал на крышу троллейбуса №3.

«Загорелось лакокрасочное покрытия, а также элементы пластиковой обшивки. Огонь потушен собственными силами водителя и кондуктора. Никто не пострадал», - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Там объяснили обрыв изношенностью контактной сети. Тем не менее предприятие начало служебное расследование. Пока устраняются последствия аварии, в городе временно приостановлено движение троллейбусов №№3, 5, 9, 12. Они должны снова пойти примерно через два часа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram