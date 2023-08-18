Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 9:43

В Казани из-за оборванного провода загорелся троллейбус, движение остановлено

Из-за оборванного провода в Казани приостановлено движение троллейбусов №№3, 5, 9, 12
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Водитель и кондуктор потушили огонь, никто не пострадал.

Водитель и кондуктор потушили огонь, никто не пострадал.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту пятницу, 18 августа, в Казани на улице Глушко произошел обрыв контактного провода, он упал на крышу троллейбуса №3.

«Загорелось лакокрасочное покрытия, а также элементы пластиковой обшивки. Огонь потушен собственными силами водителя и кондуктора. Никто не пострадал», - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Там объяснили обрыв изношенностью контактной сети. Тем не менее предприятие начало служебное расследование. Пока устраняются последствия аварии, в городе временно приостановлено движение троллейбусов №№3, 5, 9, 12. Они должны снова пойти примерно через два часа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram