Андрей Карпов умер 17 августа на 58-м году жизни. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В субботу, 19 августа, состоятся похороны замначальника управления прокуратуры Татарстана Андрея Карпова. Погребение пройдет в казанском кладбище «Курган», сообщает пресс-служба ведомства.

На том же месте в 11:00 состоится гражданская панихида. Для всех желающих от здания прокуратуры республики, расположенной на улице Кремлевской, в 9.30 организуют трансфер до похоронного комплекса.

Напомним, Андрей Карпов умер 17 августа на 58-м году жизни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram