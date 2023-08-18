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НовостиОбщество18 августа 2023 9:07

«Флот Татарстана» решил взять на свой баланс круизное судно «Павел Миронов»

Компания планирует расширить направления и возродить ряд рейсов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Также «Флот Татарстана» планирует развивать скоростные межрегиональные перевозки.

Также «Флот Татарстана» планирует развивать скоростные межрегиональные перевозки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Речной перевозчик «Флот Татарстана» планирует расширить направления, возродить круизные рейсы, провести модернизацию судов и причалов. Об этом сообщил директор компании Роман Лизалин.

По словам Лизалина, компания намерена взять на баланс круизное судно «Павел Миронов», вместимостью порядка 140 пассажиров. К середине 2024 года оно может начать осуществлять перевозки. Однако до этого необходимо его модернизировать.

Как отметил спикер, судно стояло на протяжении нескольких лет. В связи с этим стоит напомнить его навигацию туристам. Также компания планирует развивать скоростные межрегиональные перевозки.

Напомним, в Татарстане запустят субсидируемые межрегиональные перевозки по Волге.

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