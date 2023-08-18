Отключение запланировано на 19 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с работами по подключению поливочного водопровода в Вахитовском районе Казани более полусотни домов останутся без воды.

Ее с 18.00 19 августа до 2.00 20 августа не будет по следующим адресам:

- ул.Касаткина, 20б, 22, 22 корп.1, 24, 28, 29/35, 30, 31/70, 32, 33, 35/5, 37;

- ул.Набережная реки Казанка, 1, 1а, 5/35, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27а;

- ул.Федосеевская, 3, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27а, 29, 31а, 32, 33, 35/29, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 70/31;

- ул.Япеева, 19, 25.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов автоцистерны с водой будут подвозить по заявкам, которые будут приниматься по телефону: +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».

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