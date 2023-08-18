В Чебоксарах на фестивале «Вышитая Россия» 70 регионов представят рукотворные карты

Уникальные карты можно будет увидеть в Чувашском государственном художественном музее. Фото: culture.gov.ru

В преддверии Дня государственного флага – с 17 по 21 августа, в Чебоксарах пройдет фестиваль «Вышитая Россия». На нем 70 регионов страны, в том числе Донецкая и Луганская народные республики, представят свои географические карты, изготовленные при помощи народных промыслов.

Отметим, что данный фестиваль – продолжение уникального проекта «Вышитая карта России», автором которого стала Чувашия. В прошлом году мастера всей страны создавали уникальное полотно, которое сами вышивальщицы назвали оберегом России.

Эта карта объединила в себе национальные и культурные особенности народов страны. Вдохновившись этой работой, другие регионы начали вышивать свои местные карты, используя приемы художественных промыслов.

Фестиваль «Вышитая Россия» объединил более 1 000 мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны. Около 150 из них приедут в Чебоксары.

«Мастерами составляется вышитая энциклопедия страны, по которой можно изучать ее историю, географию, культурные особенности, природные богатства и даже туристическую привлекательность. Мы видим, что старинные техники народного рукоделия актуальны, востребованы», – отмечает министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Так, с 17 по 21 августа на выставке карт фестиваля «Вышитая Россия» в Чувашском государственном художественном музее можно будет увидеть полотна, сделанные по различным техникам: вышивка по бархату, вологодское «письмо», аппликации из янтаря, кожи и меха, золотное шитье, шитье бисером и жгутами зег.

В рамках фестиваля также будут проходить творческие лаборатории, публичные лекции и мастер-классы от Российского этнографического музея. В Музее чувашской вышивки с 17 по 20 августа будут проходить творческие мастерские для специалистов в сфере народного искусства, мастер-классы для профессиональных мастеров по вышивке, публичные лекции

В завершении фестиваля «Вышитая Россия» 20 августа на Красной площади Чебоксар. Там состоится ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.