Жители Татарстана держат в банковских вкладах 829 миллиардов рублей

90% татарстанцев хранят свои сбережения в рублях. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году сумма банковских вкладов жителей Татарстана составила 829 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Нацбанка по республике.

По мнению специалистов, причиной роста сбережений связана с социальными и бюджетными выплатами. При этом на довольно комфортном уровне сохранялись и сами банковские ставки по вкладам.

В настоящее время такой способ сохранения денег застрахован государством. Также он позволяет жителям получить гарантированный доход, о котором они заранее знают.

Отметим, порядка 90% средств татарстанцы хранят в рублях. В начале апреля сумма вкладов составляла почти 780 миллиардов рублей.

Напомним, жители Татарстана в полтора раза увеличили интерес ко вкладам в рублях.

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