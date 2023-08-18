В Казани садоводческими маршрутами воспользовались более полумиллиона пассажиров

Дата завершения курсирования садоводческих маршрутов может быть скорректировано в зависимости от погоды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с апреля по июль садоводческими маршрутами воспользовались более полумиллиона пассажиров. Они будут курсировать до 1 ноября, сообщает комитет по транспорту города.

Казанцы смогут воспользоваться маршрутами №39с «Ветеринарная академия – жилой массив станция Дербышки», №41с «39-й квартал – СО «Крутушка», №92с «КДК имени Ленина – Дальние сады», №101с «Горьковское шоссе – СО Текстильщик», №109с «Кафе «Полет – Новое Шигалеево», №111с «Станция метро «Проспект Победы» – «Жиркомбинат».

Отметим, дата завершения курсирования садоводческих маршрутов может быть скорректировано в зависимости от погоды.

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