В РТ техкникум по обучению операторов БПЛА фиксирует спрос на специальность

В Татарстане эксплуатации беспилотников обучают уже с 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лаишевском технико-экономическом техникуме подскочил конкурс. Это единственное среднеспециальное заведение в Татарстане, где готовят операторов беспилотников, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В настоящее время это направление является самым популярным среди специальностей учебного заведения. На начало 2023 году конкурс на специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» составляет три человека на место.

Кроме того, в новом учебном году техникум открыл 25 бюджетных и 10 коммерческих мест. Производственную практику студенты проходят в предприятиях, производящих беспилотники.

Отметим, в Татарстане эксплуатации беспилотников обучают уже с 2021 года. А в российских регионах лишь в текущем году начнут готовить операторов БПЛА.

Напомним, Татарстан представит новые беспилотники на форуме «Армия-2023».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram