В Набережных Челнах бывший начальник отдела опеки возглавила школу №34

17 августа Наталью Максимову представили коллективу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах бывший начальник отдела опеки и попечительства исполкома города Наталья Максимова стала директором школы. Теперь она возглавляет школу №34 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщил на объезде начальник управления образования Рустем Хузин.

Наталью Максимову уже представили коллективу школы. Должность в исполкоме татарстанского автограда она покинула в марте. Там Максимова проработала полтора года.

Отметим, экс-директор школы №34 Рамиль Садриев в 2023 году возглавил центр образования №16. Он расположен в 34 микрорайоне Набережных Челнов.

Напомним, в Казани на сферу образования ежегодно выделяется 70% бюджета города.

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