В Чистополе 16-летний подросток разбился насмерть на мопеде

Подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался. Фото: t.me/gibddtatarstan
В Чистополе 17 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб подросток.
16-летний водитель мопеда, не имевший водительских прав, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes.
«Подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
Сотрудники ГИБДД просят родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль транспорта.
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