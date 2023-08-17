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НовостиПроисшествия17 августа 2023 17:36

В Чистополе 16-летний подросток разбился насмерть на мопеде

В Чистополе 16-летний подросток на мопеде столкнулся с Mercedes и погиб
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался. Фото: t.me/gibddtatarstan

Подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался. Фото: t.me/gibddtatarstan

В Чистополе 17 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб подросток.

16-летний водитель мопеда, не имевший водительских прав, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes.

«Подросток с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где позже скончался», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Сотрудники ГИБДД просят родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль транспорта.

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