Двух жителей Татарстана включили в список террористов и экстремистов

В перечень вошли Сергей Новиков из Казани и Азат Мифтахов из Нижнекамска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух жителей Татарстана внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Так, в перечень вошли Сергей Новиков из Казани и Азат Мифтахов из Нижнекамска.

Мифтахова и еще пятерых студентов МГУ задержали в 2019 году по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Новиков попал под арест летом этого года. Его подозревают в участии в террористической организации и подготовке нападения на военных объекты РТ.

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