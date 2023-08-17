Въезд на парковку Центра семьи «Казан» ограничат 19 августа

Казанцев и гостей города просят заранее планировать маршрут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей и гостей Казани предупреждают об ограничении въезда на парковку Центра семьи «Казан» 19 августа. Запрет связан с проведением гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», сообщает администрации города.

Парковка будет недоступна с 10.00 до 18.00. Ограничение не коснется транспорта заведений, которые участвуют в мероприятии, и свадебных кортежей.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать места для парковки на соседних улицах.

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