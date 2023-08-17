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НовостиПроисшествия17 августа 2023 16:18

В Татарстане на реке Тойма утонул восьмилетний ребенок

Прокуратура проводит проверку по факту гибели мальчика на реке в Менделеевском районе
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах. Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_16/

Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах. Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_16/

В Татарстане на реке Тойма утонул восьмилетний мальчик. По предварительной информации, ребенок купался с друзьями и в какой-то момент резко начал тонуть. Его пытался спасти друг, но не смог удержать на поверхности воды.

«Позднее спасатели обнаружили тело утонувшего ребенка. Место, где произошла трагедия, не оборудовано для купания. Мальчик рос в полной семье, в школе характеризовался положительно», - уточнили в прокуратуре РТ.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водоемах.

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