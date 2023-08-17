В двух новых школах Набережных Челнов появятся система Face ID

Систему можно будет использовать в том числе для отслеживания рабочего времени учителей. Фото: nabchelny.ru/

Две новые школы в Набережных Челнах оборудуют системами Face ID. Одна из них появится в Центре образования №16 в 34-м комплексе.

«Камеры нового поколения будут обеспечивать безопасность школьников и отслеживать, когда они приходят в школу и покидают ее. Также систему можно будет использовать для отслеживания рабочего времени учителей и оповещения родителей о приходе и уходе их детей из образовательных учреждений», - сообщили в администрации города.

В школе уже завершены строительные работы, уже готова к началу учебного года. Стоимость объекта составила 2,5 млрд рублей.

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