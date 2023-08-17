Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана.

Так, согласно Указу, награды получили директор ООО «Управляющая компания «Райжилуправление Советского района» Александр Поливин и главный ветеринарный врач ООО «Агрофирма Татарстан» Мидхат Аббазов.

Поливин удостоен звания за заслуги в сфере ЖКХ и многолетнюю добросовестную работу, а Аббазов – за заслуги в области ветеринарии.

Напомним: учителя из Набережных Челнов получили республиканские награды.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram