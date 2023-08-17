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НовостиОбщество17 августа 2023 15:39

Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана

Наград удостоены Александр Поливин и Мидхат Аббазов
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана.

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Татарстана.

Так, согласно Указу, награды получили директор ООО «Управляющая компания «Райжилуправление Советского района» Александр Поливин и главный ветеринарный врач ООО «Агрофирма Татарстан» Мидхат Аббазов.

Поливин удостоен звания за заслуги в сфере ЖКХ и многолетнюю добросовестную работу, а Аббазов – за заслуги в области ветеринарии.

Напомним: учителя из Набережных Челнов получили республиканские награды.

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