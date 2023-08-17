Владимир Путин призвал строить высокоскоростную магистраль до Казани

Глава государства отметил, что магистраль позволит снизить время передвижения между крупными городами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. Он отметил, что в будущем стоит включить в проект и другие города, в том числе Казань.

«Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, нужно двигаться в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что магистраль позволит снизить время передвижения между крупными городами, улучшит связанность страны, а также подтолкнет развитие промышленной сферы, образования и науки.

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