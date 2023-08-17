Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 14:34

Владимир Путин призвал строить высокоскоростную магистраль до Казани

Президент отметил, что это улучшит связанность страны
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Глава государства отметил, что магистраль позволит снизить время передвижения между крупными городами.

Глава государства отметил, что магистраль позволит снизить время передвижения между крупными городами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. Он отметил, что в будущем стоит включить в проект и другие города, в том числе Казань.

«Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, нужно двигаться в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион», — сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что магистраль позволит снизить время передвижения между крупными городами, улучшит связанность страны, а также подтолкнет развитие промышленной сферы, образования и науки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram