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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:33

В Татарстане 13-летняя школьница выпала с балкона на 7 этаже и погибла

В Нижнекамске с балкона на 7 этаже выпала и насмерть разбилась 13-летняя девочка, по данному факту проводится доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются сотрудники следственного комитета.

Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются сотрудники следственного комитета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 17 августа в Нижнекамске под окнами дома №2 на улице Чулман было обнаружено тело 13-летней девочка с признаками падения с высоты. Как установили прибывшие на место происшествия правоохранители, школьница выпала с балкона на 7 этаже.

Известно, что в момент трагедии семья девочки находилась в квартире, на учете как неблагополучная она не состоит. Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются сотрудники следственного комитета.

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