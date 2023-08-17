В Татарстане 13-летняя школьница выпала с балкона на 7 этаже и погибла

Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рано утром 17 августа в Нижнекамске под окнами дома №2 на улице Чулман было обнаружено тело 13-летней девочка с признаками падения с высоты. Как установили прибывшие на место происшествия правоохранители, школьница выпала с балкона на 7 этаже.

Известно, что в момент трагедии семья девочки находилась в квартире, на учете как неблагополучная она не состоит. Сейчас в обстоятельствах гибели подростка разбираются сотрудники следственного комитета.

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