К 2030 году в Казанской агломерации построят более 5,5 млн кв. метров жилья

К 2030 году объем вводимого жилья хотят увеличить до 3,5 миллиона квадратных метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 2030 году в Казанской агломерации планируют построить более 5,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом на открытии нового жилого комплекса сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

По словам Гимаева, развитие Казанской агломерации будет способствовать демографическому росту в регионе. К 2030 году объем вводимого жилья хотят увеличить до 3,5 миллиона квадратных метров. При этом в этом году планируют сдать 3,1 миллиона квадратных метров.

Как отметил замминистр, в Лаишевском районе прошло открытие нового жилого комплекса. Первые три многоэтажки площадью 24,2 тысячи квадратных метров введены в Усадах с опережением графика. Он назвал Лаишевский узел стратегическим для развития агломерации.

Напомним, в декабре 2023 года представят мастер-план Казанской агломерации.

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