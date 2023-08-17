В Набережных Челнах ГИБДД выявило детские учреждения с небезопасными маршрутами

Специалисты просят родителей провождать своих детей до школ и вести воспитательную работу. Фото: Иван Макеев

В Набережных Челнах выявили детские образовательные учреждения с небезопасными маршрутами. сообщил на пресс-конференции начальник ГИБДД города Радий Кадиков.

По словам Кадикова, специалисты обследовали территорию школ, детских садов, спортшкол. В результате они обнаружили отсутствие необходимых дорожных знаков, искусственных неровностей, износ дорожной разметки. В настоящее время выявленные недостатки были устранены.

Кроме того, нарушения были и на маршрутах школьных автобусов. В связи с этим в сентябре на всех нерегулируемых пешеходных переходах города по маршрутам движения детей будут дежурить инспекторы. Также специалисты просят родителей лично провожать своих детей до школ и вести с ними воспитательную работу.

Напомним, власти Казани на светофоры выделят 19 миллионов рублей.

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