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НовостиОбщество17 августа 2023 12:19

В Челнах после конфликта из татарского драмтеатра уволились актеры

Сообщается, что у них были трения с художественным руководителем
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В самом театре заявляют, что у актеров заканчиваются срочные контракты.

В самом театре заявляют, что у актеров заканчиваются срочные контракты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После конфликта с художественным руководителем из татарского драмтеатра Набережных Челнов уволились артисты Инсаф Фахрутдинов и Гулуса Гайнетдинова. Им предложили работать на полставки.

Как сообщил «Челниниским известиям» сам худрук театра Олег Киньзягулов, у этих возрастных актеров заканчивается срочный контракт, они мало задействованы в спектаклях, а труппе нужна профессиональная молодежь.

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