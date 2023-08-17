В Челнах после конфликта из татарского драмтеатра уволились актеры

В самом театре заявляют, что у актеров заканчиваются срочные контракты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После конфликта с художественным руководителем из татарского драмтеатра Набережных Челнов уволились артисты Инсаф Фахрутдинов и Гулуса Гайнетдинова. Им предложили работать на полставки.

Как сообщил «Челниниским известиям» сам худрук театра Олег Киньзягулов, у этих возрастных актеров заканчивается срочный контракт, они мало задействованы в спектаклях, а труппе нужна профессиональная молодежь.

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