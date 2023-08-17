В Татарстане решили внести в реестр географических объектов еще две реки

Эти реки являются трансграничными и протекают по территории Татарстана, а также Удмуртии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реестре каталога географических названий объектов Татарстана отсутствуют две реки - Ары-Казы и Улу-Казы. Но вскоре их туда внесут, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

«Эти реки являются трансграничными и протекают по территории Татарстана, а также Удмуртии. При этом их истоки находится в Агрызском районе республики», - отметили в управлении.

Также там указали, что Росреестром проводятся мероприятия по недопущению и пресечению нарушений правил употребления наименований географических объектов (употребление неустановленных наименований).

«Наименование географических объектов – часть исторического и культурного наследия. Также правильное наименование имеет и практическое значение: например, необходимо для навигации с помощью указания наименований на дорожных знаках, картографических образах мобильных приложений. Поэтому каждое искажение наименования или вовсе его отсутствие - должно быть выявлено и устранено», - говорит руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

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