Банки повышают ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса

После решения Банка России поднять ключевую ставку крупные банки увеличили процентные ставки по депозитам не только для физических лиц, но и для малого и среднего бизнеса. Теперь у предпринимателей появилась хорошая возможность получать повышенную доходность при размещении свободной ликвидности.

Одними из первых об изменении ставок для МСБ объявил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ), который сообщил о повышении ставок по всей линейке рублевых депозитов на три процентных пункта.

Банк России на внеочередном заседании резко увеличил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта. Решение регулятора является реакцией на текущую ситуацию на валютном рынке и призвано снизить влияние проинфляционных факторов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по требованию прокуратуры, злоумышленников удалось установить и задержать. Один из них признался в убийстве и показал место преступления, где впоследствии было обнаружено тело жертвы.