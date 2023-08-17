В Казани снесут 16 незаконно установленных гаражей

При игнорировании распоряжения объекты будут перемещены на базу хранения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Казани демонтируют 16 незаконно установленных гаражей. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Согласно распоряжению, речь идет об объектах, расположенных по улицам Гвардейская, Карбышева, Курчатова, Стрелкова, Отрадная, Даурская, Комарова, Мира, Исаева, Космонавтов, Шавалиева, Крылова. Владельцы могут добровольно убрать их в период с 8 по 22 августа. В ином случае власти столицы Татарстана снесут гаражи в принудительном порядке.

Отметим, при игнорировании распоряжения объекты будут перемещены на базу хранения на улице Васильченко.

Напомним, в Казани снесут 14 незаконных торговых объектов.

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