В Набережных Челнах на Дне республики выступит рэпер Мот и «Хор Турецкого»

В Набережных Челнах 30 августа пройдет День республики.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Набережных Челнах 30 августа на Дне республики выступит рэпер Мот. Мероприятие состоится на майдане парка Прибрежный, сообщает пресс-служба мэрии города.
В этот день гостей и жителей города ждет праздничная программа. На сцене выступят народный артист Татарстана Филюс Кагиров и арт-группа «Хор Турецкого». Вечером состоится дискотека от местной радиостанции с участием DMC Yura Vkus.
Отметим, концертная программа начнется в 16:30.
Напомним, Китай планирует запустить в Набережных Челнах производство электронных компонентов.
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