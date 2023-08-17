В Набережных Челнах на Дне республики выступит рэпер Мот и «Хор Турецкого»

В Набережных Челнах 30 августа пройдет День республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах 30 августа на Дне республики выступит рэпер Мот. Мероприятие состоится на майдане парка Прибрежный, сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот день гостей и жителей города ждет праздничная программа. На сцене выступят народный артист Татарстана Филюс Кагиров и арт-группа «Хор Турецкого». Вечером состоится дискотека от местной радиостанции с участием DMC Yura Vkus.

Отметим, концертная программа начнется в 16:30.

Напомним, Китай планирует запустить в Набережных Челнах производство электронных компонентов.

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