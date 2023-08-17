С 24 октября по 24 ноября закроют проезжую часть в районе здания №181д по улице Аделя Кутуя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение по улице Аделя Кутуя. Причиной стало строительство магистрального тепловода, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Речь идет об участке от улицы Родины до здания №130 по улице Аделя Кутуя. Там проезд будет полностью закрыт с 21 августа по 30 декабря. А с 10 октября по 30 ноября перекроют заезд к зданию №24 (корпус 2) по улице Родины.

Кроме того, с 21 августа по 30 октября полностью ограничат движение от заезда к зданию №24 (корпус 2) по улице Родины до здания №181д по улице Аделя Кутуя. Также с 24 октября по 24 ноября закроют проезжую часть в районе здания №181д по улице Аделя Кутуя. При этом с 21 августа по 30 декабря перекроют дорогу от здания №181д по улице Аделя Кутуя до улицы Даурской.

Напомним, в Казани движение по улице Энергетиков ограничат до конца октября.

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