Казанский «Рубин» оштрафован на 150 тысяч рублей из-за стюардов

18 августа в 19:30 казанская команда примет «Крылья Советов» из Самары. Фото: www.rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» оштрафован на 150 тысяч рублей. Это решение было принято на заседании КДК российского футбольного союза.

Во время матча группового этапа Кубка России с «Локомотивом» у 30 стюардов отсутствовала лицензия. Игра состоялась на «Ак Барс Арене». Ее зрителями стали 9,3 тысячи зрителей.

Отметим, для болельщиков игры Кубка России не нужно оформлять Fan ID. 18 августа в 19:30 казанская команда примет «Крылья Советов» из Самары.

Напомним, «Рубин» хочет подписать экс-вратаря «Зенита» и «Байера» Андрея Лунева.

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