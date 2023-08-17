9,7 тысячи рублей уйдет на изготовление нагрудного знака «Заслуженный работник…». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане на покупку госнаград выделят восемь миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, самая дорогая госнаграда обойдется в 9,9 тысячи рублей. Речь идет о медали ордена «За заслуги перед республикой». Его изготовят в единственном экземпляре из серебра 925-й пробы с весом от 27 до 28 граммов.

Кроме того, 9,7 тысячи рублей уйдет на изготовление нагрудного знака «Заслуженный работник…», 8,7 тысячи рублей - на медаль «За доблестный труд», 7,9 тысячи рублей - на медаль «100 лет образования ТАССР». Дешевле всего обойдется медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в регионе». Она будет стоить 7,1 тысячи рублей.

Напомним, Рустам Минниханов наградил жителей Татарстана медалями «За доблестный труд».

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