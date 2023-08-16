Десятые классы в новом учебном году не откроют в 57 школах Татарстана

Более чем в половине школ откроются десятые классы только универсального профиля. Фото: Иван ВИСЛОВ

Десятые классы в новом учебном году не откроются в 57 школах Татарстана. Наиболее печальная ситуация наблюдается в Менделеевском районе - там выпускные классы будут только в 6 учебных заведениях из 15.

Об этом в ходе августовского совещания педработников сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Около половины выпускников девятых классов планируют дальнейшую учебу в старшей школе. В новом учебном году для них откроют более тысячи десятых классов», – сказал глава министерства.

Однако более чем в половине школ откроются десятые классы только универсального профиля. Ильсур Хадиуллин поручил поручил муниципалитетам проанализировать учебные планы и решить, какие предметы необходимо изучать на углубленном уровне.

Напомним: большинство двухсотбалльников из Татарстана хотят учиться в Москве и Петербурге.

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