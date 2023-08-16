В Казани на двух трамвайных маршрутах увеличат скоростной режим

Также за две недели августа специалисты предприятия заменили более 60 м рельс и сварили 44 стыка на аварийных участках пути. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Казани на трамваях, курсирующим по маршрутам №5 и №5а, увеличат скоростной режим на нескольких участках.

«Сотрудники «Метроэлектротранса» в августе демонтировали кантовочные съезды на улице Мусина и вблизи футбольного стадиона «Ак Барс Арена». Аналогичная работа начата у остановки «Ветеринарная академия». Это позволит увеличить скоростной режим трамваев», - сообщили в мэрии города.

Также за две недели августа специалисты предприятия заменили более 60 м рельс и сварили 44 стыка на аварийных участках пути. Продолжается выправка пути после прохождения путеизмерительной тележки. Ведется покос травы вдоль трамвайных путей по всем маршрутам города.

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