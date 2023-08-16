В Зеленодольске семьи погибших и пострадавших во время урагана получат выплаты

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил ввести выплаты от муниципалитета. Фото: vk.com/mchsmariel

В конце июля в Марий Эл произошла страшная трагедия, которая унесла жизни восьми человек, более 20 людей пострадали. Республику накрыл мощный ураган, отдыхающие на озерах Таир и Яльчик люди стали жертвами упавших на них деревьев.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил ввести выплаты от муниципалитета для пострадавших и погибших во время трагедии на озере Яльчик семей.

«Погибли трое жителей Зеленодольска. Семь человек, включая ребенка, получили травмы. Уже после число пострадавших выросло до 10 человек. От муниципалитета была организована соцподдержка, в том числе по поручению Михаила Афанасьева решено выплатить семьям погибшим по 50 тысяч рублей, по 30 - пострадавшим. Выплаты начались 4 августа и перечисление средств продолжается», - сообщили в официальном сообществе Зеленодольска.

Также власти Марий Эл выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших во время ЧП. Пострадавшие получат от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

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