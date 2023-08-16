В Казани стремительно вырастают новые жилые микрорайоны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Примерно треть новых квартир в Казани покупают приезжие из других регионов России, среди которых большой процент составляет молодежь. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на ежегодном августовском совещании работников образования и науки РТ.

Всего в Казани ежегодно вводят в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров жилья.

«Стремительно вырастают новые жилые микрорайоны, в том числе на месте когда-то заброшенных депрессивных территорий. По численности новоселов – население, к примеру, Менделеевска или Нурлата», – отметил мэр.

По его словам, в совокупности с высокими показателями рождаемости, это ведет к перегрузке имеющихся детских учреждений и нехватке новых.

Напомним: министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин назвал районы с риском нехватки мест в детсадах.

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