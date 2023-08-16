Учителя из Набережных Челнов получили республиканские награды

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил награды учителям. Фото: nabchelny.ru/

В Казани в рамках пленарного заседания республиканского августовского совещания педработников наградили сотрудников образовательной отрасли, в том числе учителей из Набережных Челнов.

Так, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил награду учителю химии средней школы №27 Марии Дуковой - она удостоена медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

А почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоили Фэриде Гимадеевой, учителю начальных классов средней школы №46.

Напомним: большинство двухсотбалльников из Татарстана хотят учиться в Москве и Петербурге.

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