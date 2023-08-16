Ильсур Хадиуллин о школах в Куюках: «Вынуждены исправлять ситуацию в аврале»

Ильсур Хадиуллин сообщил о проблемах с доступностью образования в Лаишевском и Пестречинском районах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников сообщил о проблемах с доступностью дошкольного образования в Лаишевском и Пестречинском районах.

«Хочу отдельно обозначить проблему несогласованности в планировании строительства жилья и объектов образования в этих, а также Высокогорском и Тукаевском районах, которая приводит к нехватке мест в образовательных организациях», — отметил министр.

Показательной он назвал ситуацию в деревне Куюки, где живет 2,5 тысячи детей школьного возраста, но только одна общеобразовательная организация — лицей «Алгоритм».

«Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить еще на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне», — сказал Ильсур Хадиуллин.

Кроме того, риск нехватки мест в детсадах есть в ЖК «Усадьба Царево», Большекабанском, Габишевском, Сокуровском сельских поселениях.

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