Большинство двухсотбалльников из Татарстана хотят учиться в Москве и Петербурге

Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что важно удержать талантливых абитуриентов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Семеро из девяти двухсотбалльников ЕГЭ из Татарстана собираются в дальнейшем поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в ходе совещания педагогических работников сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Хочу обратиться к руководителям наших вузов и предприятий, главам муниципалитетов. Из 14 двухсотбалльников прошлого года в вузах республики обучаются только шесть человек», – отметил министр.

Он подчеркнул, что важно удержать талантливых абитуриентов, показать им возможности получения высшего образования, трудоустройства и карьерного роста в родной республике.

В этом году выпускники школ Татарстана получили 199 стобалльных результатов. 200 баллов по двум предметам получили девять ребят.

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