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НовостиОбщество16 августа 2023 14:45

Часть жителей Кировского района Казани останется без воды на сутки

Водоснабжение отключат из-за работ на водопроводе
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Казани в ряде домов временно отключат воду. Это связано с проведением работ по переврезке на участке водопровода, сообщили в мэрии города.

Воды не будет с 9.00 22 августа до 9.00 23 августа. Отключение коснется домов на Горьковском шоссе, улицах Краснококшайской, Лебяжьей, Окольной, Сабан, Фрунзе, Луговой, Малой и Большой Мухаметшина.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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