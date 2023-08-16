Станислав Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Ахматом» и «Рубином»

Черчесов опроверг сообщения о переговорах с «Ахматом» и «Рубином» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал сообщения о переговорах с футбольными клубами «Ахмат» и «Рубин».

По его словам, контактов с представителями казанского клуба не было.

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип — в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте», - отметил Черчесов в беседе со «Спорт-Экспресс».

Также он сообщил, что информация о его отказе «Ахмату» не соответствует действительности.

«У меня давно сложились теплые, неформальные отношения с грозненцами и мне, правда, звонил их гендиректор Ахмед Айдамиров, интересовался планами, я вкратце о них рассказал. Мы с Ахмедом Мусаевичем друг друга поняли и пожелали удачи», — сказал спортивный специалист.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram