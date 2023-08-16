В Зеленодольске 1 сентября откроется судостроительный колледж

В колледже будут готовить специалистов по судостроению и не только. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Зеленодольский судостроительный колледж откроется уже 1 сентября 2023 года. Об этом на совещании работников образования рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По словам министра, решение о создании образовательного учреждения было принято раисом республики Рустамом Миннихановым и судостроительной корпорацией «Ак Барс».

Напомним, судостроительный колледж в Зеленодольске был закрыт в 2010 году. Спустя более 12 лет учебное заведение решили возродить. Здесь будут готовить специалистов по судостроению, монтажу и техобслуживанию судовых машин и механизмов, а также по эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматики.

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