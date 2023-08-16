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НовостиПроисшествия16 августа 2023 13:36

Экс-руководителя БТИ Татарстана арестовали за аферы на 78,4 миллионов рублей

Экс-главу БТИ Татарстана заподозрили в многомиллионном мошенничестве и наврем я следствия отправили в камеру СИЗО
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина проведет в камер минимум 1,5 месяца.

Мужчина проведет в камер минимум 1,5 месяца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эту среду, 16 августа, Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство о заключении под стражу бывшего начальника отделения средне-волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Татарстану. Мужчину обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Пока расследуется его уголовное дело, он поведет в камере СИЗО минимум 1,5 месяца.

Как считает следствие, с 2015 по 2023 года, являясь замдиректора, начальником отделения средне-волжского филиала публичной правовой компании Роскадастр по Татарстану, подозреваемый вступил в сговор с пока еще неустановленными преступниками. А все ради того, чтобы от имени подконтрольной ему фирмы заключать договора на оказание услуг для Роскадастра. Утверждается, что таким образом было похищено порядка 74,8 миллиона рублей.

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