МЧС Татарстана предупредило о мелях на Волге

Весной уровень воды на Волге и Казанке составлял 53 метра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В реках Казанке и Волге уровень воды снизился на 2 метра, из-за этого на водоемах образовались мели. Об этом на пресс-конференции предупредил замглавы ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов.

Весной уровень воды в этих реках составлял 53 метра, а сейчас - всего 51,09 метра. Венедиктов рекомендовал двигаться крайне осторожно, исключить ночные передвижение. Не исключено, что даже на проверенных водоемах могут образоваться ямы.

Всего сначала года на воде погибли 62 человека, в том числе 7 детей. Ранее мы рассказывали о двойняшках, который утонули в один день на реке Ик в Азнакаевском районе.

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