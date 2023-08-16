Глава Чувашии открыл II фестиваль «Зеленое золото России»

В этом году фестиваль, помимо Чувашии, собрал 21 пивоваренную компанию (14 – в 2022 году) из 11 регионов России – республик Марий Эл, Татарстана, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей. Гастрономическую территорию заполнили 25 предприятий общепита и фермеры. Ожидаемое число участников увеличилось более чем в 4 раза – с 15 тысяч в прошлом году до 70 тысяч в этом.

При поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и генерального партнера «Россельхозбанка» фестиваль в 2023 году приобрел всероссийский масштаб, заявил Глава Чувашии Олег Николаев. Он продолжит свою работу до 19 августа включительно на площади Речного порта г. Чебоксары.

Глава Чувашии Олег Николаев:

«Главная задача форума - обсудить все аспекты производства хмеля и пива в России. Эта тема стала особенно актуальной в прошлом году, и наши планы, которые мы разработали еще в 2020 году, внезапно получили серьезную поддержку от рынка, Правительства Российской Федерации. У нас есть все возможности для развития и объединения всех компетенций в единый слаженный процесс».

Председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что в Чувашии у пива тысячелетняя история, «именно чуваши стоят у корней этой древней традиции». По его словам, в этом году фестиваль собрал больше участников и выразил уверенность, что он будет славиться не только в России, но и за ее пределами.

«Все больше пивоваров, желающих попробовать пиво, будут приезжать в Чувашию», – добавил он.

По словам директора Чувашского филиала Россельхозбанка Ирины Письменской, Чувашия славится выращиванием хмеля и производит более 90% российского хмеля. Поэтому банк принял решение выступить соорганизатором и генеральным спонсором фестиваля «Зелёное золото России».

«Искренне надеемся, что амбициозные планы по развитию хмелеводства, которые ставит руководство республики, получат своё воплощение в жизнь и готовы внести свой вклад», - отметила она.

В рамках деловой программы 17-18 августа, в которой примут участие порядка 120 российских экспертов (представители солодовенных и пивоваренных производств, сельхозтоваропроизводителей и селекционеров) обсудят аспекты производства хмеля в России и развития компетенции в этой области. В частности, 17 августа продемонстрируют, как выращивается, перерабатывается и гранулируется хмель на чувашских предприятиях – ОАО «ЧувашХмельПром», Чувашский НИИСХ – филиал ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, АО «Букет Чувашии». 18 августа в рамках сессий «Хмелеводство и пивоварение: вызовы и перспективы» и «Инструменты опережающего развития хмелеводства и пивоварения» состоится профессиональный диалог о развитии отрасли.

В рамках культурной программы выступят группы «Приключения электроников», «Прогульщики», «Dorogubo», «Леприконсы», а также «Река времени», «Montevideo», «Радиосигналы», Алексей Московский, Егор Матвеевский, Константин Рязанов, «Мантана», «Дуняша Style» и др.

Глава администрации г.Чебоксары Денис Спирин также принял участие в открытии фестиваля, о чем написал в телеграм-канале: «Если вы ещё не успели окунуться в атмосферу зелёного золота - у вас есть такая возможность. Мероприятие пройдет до 19 августа. Билеты можно приобрести на официальном сайте события hopfest.ru»

СПРАВКА

Являясь самым северным регионом возделывания хмеля в мире, Чувашия остается самым крупным производителем хмеля в России. На нее приходится более 90% валового сбора хмеля. Его производство в республике в 2022 году составило 194,8 тонн (127,2% к уровню 2021 года). Несмотря на трудоемкость отрасли, в 2023 году площадь навешивания хмеля в республике составила 133 га (108,2% к прошлому году).

На базе Чувашского ГАУ создан Центр компетенций в хмелеводстве, который первым в стране освоил методику изучения основных биохимических показателей культуры с помощью лаборатории с газовым хроматографом. Чувашским НИИСХ – филиалом ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» проводится работа по созданию генетических паспортов 24 сортов хмеля с использованием имеющейся в институте коллекции.

На территории республики реализуется проект по разработке и изготовлению первого отечественного хмелеуборочно-сушильного комплекса.

Если в основных хмелепроизводящих странах производится до 12 химических обработок за вегетационный период, то в Чувашии только 2-3, что позволяет говорить об экологической чистоте чувашского хмеля. Чувашский хмель ничуть не хуже импортного: ему присущ особый душистый аромат, который так ценится пивоварами. В настоящее время в республике хмелевое сырье производится в основном в виде шишек и гранул, являющихся продуктом доработки хмеля с применением грануляторов.