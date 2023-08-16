Центр расположился на улице Черноморской. Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

Молодежный центр в Московском районе Казани построен на 70%. Открыть объект намерены до конца 2023 года. Центр на улице Черноморской сможет ежемесячно посещать около 1,5 тысячи ребят.

Здесь будут работать туристическо-краеведческий центр, многофункциональные пространства, спортзал, площадка для занятий драмкружка и хора. В центре также будут проводиться форумы и встречи с экспертами, рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Напомним, помимо этого в городе спроектируют три молодежных клуба. Их откроют в раннее неиспользуемых помещениях по улицам Академика Арбузова, Солидарности и Ютазинской.

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