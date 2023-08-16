В Чебоксарах обсуждают планы капитального ремонта школ и детских садов

О планах по капитальному ремонту и фактическому исполнению по школам говорили сегодня на общегородской планерке в администрации города. Провели ее глава города Евгений Кадышев и глава администрации г.Чебоксары Денис Спирин.

Очередность включения в план капитального ремонта зависит от степени износа конструкций зданий, подчеркнула заместитель начальника управления образования Наталия Федорова. В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2024-2025 годы разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по 43 корпусам общеобразовательных учреждений города Чебоксары на общую сумму более 9 млрд рублей.

В целях проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений в 2022-2023 учебном году по государственной программе в план работ включено 10 школ (№№ 7, 10, 12, 23, 24, 28, 38, 50, Лицей №4, НОШ № 2). На данные цели выделено более 1 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета - 856,36 млн руб., средства республиканского бюджета - 286,16 млн рублей.

Заказчиком работ является республиканская служба единого заказчика. По состоянию на 14 августа завершены ремонтные работы в шести школах (№ 12, 24, 28, лицей 4, 50, НОШ 2). Близятся к финалу работы в школах № 10, 23, 38. В школе № 7 ремонт продолжается в связи со сменой подрядной организации.

В проведении капитального ремонта активно задействована родительская общественность, которая следит за ходом ремонтных работ и качеством их исполнения. Создан городской родительский штаб. Родительская общественность является настоящим партнёром в вопросах проведения качественного ремонта и генератором идей по дизайну и созданию современных условий в школах города, подчеркнула заместитель городского управления образования.

СПРАВКА

В настоящее время в городе Чебоксары функционирует 177 образовательных учреждений, в т.ч. 114 детских садов, 61 школа, 2 организации дополнительного образования детей, 3 загородных оздоровительных лагеря.

С 2020 года проводится капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в соответствии с единым стандартом. За последние три года отремонтировано 33 здания образовательных учреждений, из них 15 школ, 18 детских садов, на данные цели направлено более 2 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

«Участие родителей в вопросах капитального ремонта школ – это отличное начинание», - поддержал глава администрации г.Чебоксары Денис Спирин. – «Прошу также подключить родительский актив к инспектированию работ по замене асфальта, ограждений у пришкольных территорий. Давайте сделаем всё, чтобы в наших школах детям и педагогам было в радость учиться и работать».