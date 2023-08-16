В Чебоксарах ремонт дорог сезона - 2023 завершен на 95%

О реализации в 2023 году проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 14 августа на общегородской планерке у главы города Евгения Кадышева и главы администрации г.Чебоксары Дениса Спирина доложил директор МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Павел Чернышов.

Финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Чебоксары в 2023 году составляет 1,18 млрд рублей.

В текущем году работы производятся на 21 объекте, 19 объектов из их числа уже законтрактованы, по двум ожидается заключение госэкспертизы в сентябре т.г., два объекта являются переходящими на следующий год (2-й этап капремонта Марпосадского шоссе и реконструкция ул. Пархоменко).

Степень готовности на 14 объектах общей протяженностью 10 км оценивается в 95 %, ведется приемка выполненных работ и устранение замечаний.

СПРАВКА

В полном объеме работы завершены на ул. Талвира и местный проезд вдоль Диагностического центра, пр. М.Горького. Подрядчики устраняют отдельные замечания по ремонту на ул.Строителей, ул. Цивильская, Авторемонтному проезду, ул. Спиридона Михайлова, ул. Волкова, ул. Никитина, ул. Коллективная, ул. Кирова, ул. Магницкого. По ул. Максимова ведется восстановление газона и нанесение дорожной разметки, по ул. Кошевого ведется обустройство тротуаров.

Капитальный ремонт ул. Ашмарина выполнен на 80%;

- на Октябрьском мосту основные работы ведутся на опорах моста, в текущем году будет завершен ремонт на левой стороне, степень готовности объекта по левой стороне – 40%, срок завершения работ – до 30.10.2024;

- по Лапсарскому проезду ведется проектирование и оформление разрешительной документации, ориентировочный срок направления в госэкспертизу – сентябрь т.г.

По реконструкции ул. Гражданская степень готовности объекта составляет 95 %, в срок до 1 октября подрядчик ПАО «ДОРИСС» в рамках допсоглашения выполнит благоустройство и озеленение.

На строительстве ул. 1-я Южная степень готовности оценивается в 40%, работы ведутся с опережением графика, в настоящее время идет устройство насыпи. Срок завершения работ - до 25 апреля т.г.

Общее освоение бюджетных средств составляет около 50%. Выделенные денежные средства по всем объектам планируется освоить в полном объеме.

«Видим, что некоторые объекты сдаются с хорошим опережением графика и это будет хороший подарок чебоксарцам, - отметил по завершении доклада Денис Спирин и поручил Павлу Чернышову держать на особом контроле содержание новой ливневой канализации на ул. Ашмарина. – «Готов лично проверить ее работу с началом дождей».